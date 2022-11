Inaugurata questa mattina nello spazio tra palazzina Azzolini e la Mainardi, la panchina rossa che simboleggia l’impegno di Cremona Solidale nella condanna di ogni forma di violenza contro le donne, prima iniziativa di una fitta serie presentata sempre in mattinata dall’assessore alle Politiche sociali Rosita Viola e dalla Consigliera di Parità Cristina Pugnoli a SpazioComune.

La panchina di Cremona Solidale è stata tinteggiata da alcuni ospiti delle RSA e del CDI Soldi che hanno sede nel contesto dell’azienda speciale del Comune, in via Brescia, dove la presenza femminile è preponderante: l’85% dei dipendenti e il 75% degli ospiti. Al momento inaugurale hanno preso parte il consigliere di Cremona Solidale Sergio Morandi, la direttrice generale Alessandra Bruschi, la direttrice sanitaria Simona Gentile, la responsabile Affari Generali Francesca Cerati, alcuni dipendenti e ospiti, oltre ai rappresentanti delle Associazioni di volontariato che operano in Azienda e di alcuni membri del neo-insediato Comitato Parenti.

Bruschi ha ringraziato il Liceo Anguissola per il contributo determinante all’iniziativa, sottolineando come questo progetto sia motivo di incontro intergenerazionale su un tema di assoluta rilevanza socio-umanistica. Due docenti e una delegazione di studentesse dell’“Anguissola” hanno infatti preso parte all’evento, illustrando le azioni del Comitato permanente “L’amore non distrugge”, trasversale a tutti gli indirizzi e le classi del Liceo delle Scienze Umane di via Palestro, istituito per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e sulle pari opportunità nell’ambito del Progetto regionale “A scuola contro la violenza sulle donne”.

Al Liceo Sofonisba Anguissola (scuola intitolata non a caso alla pittrice rinascimentale e antesignana paladina dei diritti delle donne), che aderisce alla Rete territoriale delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, di cui il Comune di Cremona è capofila, si devono i due totem che spiegano, sotto lo slogan “This is not love” il senso della presenza della panchina in un punto di grande passaggio.

Le docenti accompagnatrici Silvia Priori e Chiara Maggio, insieme alle allieve Asia Arena – presidente del comitato “L’amore non distrugge”, classe 5AES; Zoe Caccialanza, classe 4BLSU e Gaia Lottici Tessadri, classe 3BLSU, entrambe vice presidenti del medesimo comitato, durante la cerimonia inaugurale, hanno testimoniato il loro impegno sul tema illustrandone le ragioni e le finalità.

“La giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre di ogni anno, – hanno spiegato – non può essere ridotta a mero rituale perché rappresenta ancora un’importante occasione per riflettere su un problema strutturale all’interno della nostra società. Anche nel 2022 i report del Viminale sui femminicidi confermano, in tema di diritti di genere, la situazione drammatica in cui si trova il nostro Paese e riportano dati pressoché invariati (se non peggiori) rispetto a quelli degli scorsi anni. Tutto ciò delinea in modo inquietante i tratti di una emergenza che tuttavia col tempo non può essere più considerata tale visto che, da fenomeno episodico, il tema della violenza contro le donne è divenuto un problema endemico e strutturale della nostra società. Ai femminicidi, intesi come fenomeno estremo di una più diffusa cultura della disparità, si aggiungono altre forme di violenza psicologica che peggiorano ancora di più questo quadro e poiché la violenza di genere affonda le proprie radici nella cultura della disparità è necessario oggi più che mai trovare una soluzione culturale (e non solo giuridica) per affrontare e risolvere il problema. In questo contesto certamente la scuola è da considerarsi un luogo privilegiato da cui far partire progetti di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne e infatti da anni il Liceo Anguissola è in prima linea nel contrasto e nella prevenzione di questo tipo di violenza anche grazie al ruolo di scuola capofila in provincia nell’ambito del progetto regionale “A scuola contro la violenza sulle donne” attraverso il quale rivolge attività di sensibilizzazione a tutto il territorio cremonese mediante un’azione sinergica che coinvolge varie associazioni della provincia”.

L’allestimento dei totem di sensibilizzazione a Cremona Solidale durerà una settimana, mentre la panchina rossa resterà per sempre a testimonianza del suo messaggio contro la violenza di genere e a favore delle pari opportunità.

