Come si sposteranno i circa 1.500 pendolari della linea Milano-Cremona-Mantova quando, verso fine novembre, inizieranno i lavori per il raddoppio, che porteranno a circa un paio di anni di stop? A chiederselo è la Filt Cgil di Mantova, che nei giorni scorsi, attraverso il segretario provinciale Enzo Garaboldi, ha chiesto che si chiarisca la situazione: “Quali tipologie di alternative saranno pensate per chi dovrà spostarsi tra i tre capoluoghi durante i lavori, che dureranno comunque tre anni?”.

Come riporta la Gazzetta di Mantova, il sindacato esorta a non ripetere gli stessi errori fatti durante la pandemia, quando ci si ridusse praticamente all’ultimo giorno per riorganizzare i trasporti. Insomma, è bene giocare d’anticipo, perché novembre è dietro l’angolo. L’appello va quindi alle istituzioni: come sottolinea la Cgil, questo stop imposto dovrà essere occasione per ripensare alla sinergia tra ferro e gomma.

Il rischio, infatti, è l’incremento del traffico privato, mentre, secondo il sindacato, sarebbe importante che venisse implementato il trasporto pubblico locale su gomma, magari mettendo in campo un servizio alternativo a quello attualmente in essere, al fine di riuscire a sostenere il probabile aumento degli utenti in questi anni.

Ormai il tempo stringe: a giugno, infatti, dovrebbero essere aggiudicati i lavori per il primo lotto, quello che riguarderà il tratto Mantova-Bozzolo. lb

© Riproduzione riservata