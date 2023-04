La formazione Pro Team italiana Team Corratec farà da capofila alle trenta squadre che lunedì 1 maggio daranno vita alla cinquantaseiesima edizione del Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi. La classica organizzata dal Club Ciclistico Cremonese 1891 Gruppo Arvedi si prepara a regalare agli sportivi di Cremona e non solo, ed agli addetti ai lavori un grande spettacolo sulle due ruote.

Grazie alla partecipazione di undici formazioni continental italiane, di sei continental straniere, di sette squadre di club italiane e quattro di club straniere, oltre alla rappresentativa nazionale ucraina lo scacchiere si presenta di alta qualità.

“Le premesse agonistiche in fatto di partecipazione ci sono tutte perchè la prossima edizione del nostro Circuito del Porto possa entrare nella storia di oltre cinquant’anni di questo evento – ha detto Rossano Grazioli, presidente del sodalizio organizzatore -. Dal canto nostro stiamo lavorando per ultimare i dettagli organizzativi per l’accoglienza e la logistica a Cremona”.

A proposito di logistica, anche nel 2023 sarà ancora una volta l’ideale location di Piazzale Azzurri d’Italia il centro nevralgico di tutte le operazioni preliminari del mattino del prossimo 1 maggio e di tutto il dopo gara. “La corsa ha acquisito negli ultimi anni una connotazione spiccatamente internazionale – ha spiegato Antonio Pegoiani, direttore d’organizzazione e presidente della Federciclismo cremonese – muovendo volumi e numeri elevati. Piazzale Azzurri d’Italia si presta alla perfezione per accogliere squadre e pubblico in comodità di spazi e servizi. Non trascureremo lo storico centro di Cremona, che verrà lambito dagli atleti ad ogni passaggio nel circuito durante la corsa”.

Proprio Piazzale Azzurri d’Italia si animerà il prossimo 1 maggio a partire dalle ore 9,15 con le consuete operazioni preliminari, che si concluderanno con la presentazione ufficiale di squadre ed atleti. Anticamera della partenza che sarà data alle ore 13,20 con un breve tratto di trasferimento sino al chilometro zero posto in viale Po, dove si concluderà la manifestazione attorno alle ore 17,30. L’evento sarà trasmesso su Cremona1.

Ecco le squadre iscritte alla data odierna al cinquantaseiesimo Circuito del Porto Internazionale Trofeo Arvedi

Team Corratec (Pro Team)

Q36.5 Cycling Team (Continental)

Astana Qazaqstan Development Team (Continental)

Ukraine National Team

Team Colpack Ballan Csb (Continental)

Beltrami Tsa Tre Colli (Continental)

Gallina Ecotek Lucchini (Continental)

Biesse Carrera (Continental)

Work Service Vitalcare Dynatek (Continental)

Sias Rime (Continental)

Zalf Euromobil Desirée Fior (Continental)

Mg.K Vis Color for Peace (Continental)

Team Techipes #InEmiliaRomagna (Continental)

General Store Essegibi F.lli Curia (Continental)

Team Skyline (Continental)

WSA Ktm Graz p/b Leomo (Continental)

Cross Team Legendre (Continental)

China Glory Continental Cycling Team (Continental)

May Stars Cycling (Continental)

Arvedi Cycling

Lubielskie Perla Polski

A.R. Monex Pro Cycling Team

Hopplà Petroli Firenze Don Camillo

Solme Olmo

Uc Trevigiani Energia Pura Marchiol

Uc Monaco

Meblojogi Pro Concrete

Biotraining Cablotech Cycling Team

Garlaschese

Uc Valle Seriana

