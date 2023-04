Rabbia, disperazione, ma anche la volontà di non rassegnarsi: questo è emerso dalla riunione che i volontari Apac hanno fatto nel pomeriggio di giovedì, in seguito all’ordinanza del giudice che ha confermato lo sfratto dell’associazione, ma non dei gatti. Ed è a questo che ora Apac si aggrappa.

Perché se è vero che l’associazione dovrà sgomberare gli spazi dell’ex convento di San Benedetto, in via Bissolati a Cremona, dove per 25 anni le volontarie si sono recate a nutrire i gatti della maxi colonia felina formatasi spontaneamente nel tempo, è anche vero che gli animali hanno invece tutto il diritto di rimanere lì, e che qualcuno dovrà provvedere, in un modo o nell’altro, al loro sostentamento, nei mesi che intercorreranno tra lo sfratto e la realizzazione dell’oasi felina di via Brescia.

Dunque, per Apac è ora di passare al contrattacco: nella mattinata di domenica le volontarie invitano tutti i cittadini simpatizzanti ad unirsi a loro in un presidio di protesta, pacifico e silenzioso, che si svolgerà proprio davanti all’ex convento che ospita il gattile, nel parco prospicente la struttura. Inoltre, l’associazione ha contattato alcuni programmi televisivi nazionali, come Le Iene e Striscia la Notizia, per amplificare l’attenzione su una vicenda che rischia di diventare paradossale.

