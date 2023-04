Quando diventeranno effettive le dimissioni dal consiglio regionale annunciate da Filippo Bongiovanni, a causa dell’incompatibilità con la presenza nel cda del Consorzio Navarolo evidenziata dall’ufficio legale della Regione, sarà proclamato eletto il cremasco Riccardo Vitari. Il Casalasco perderà quindi il proprio rappresentante in Regione, mentre Crema ed i comuni limitrofi potranno ora contare su Vitari oltre che su Matteo Piloni (Partito democratico).

Vitari, alle scorse elezioni regionali, è risultato infatti il primo dei non eletti della Lega nella circoscrizione di Cremona, con 552 preferenze contro le 1.907 ottenute da Bongiovanni. Al terzo posto Monica Riccardi aveva ottenuto 301 voti.

Riccardo Vitari è nato a Crema nel 1984, abita a Ticengo, è sposato ed è padre di un adolescente di tredici anni. Di professione è un tecnologo di processo cosmetico, dopo aver conseguito il diploma chimico all’Itis Galileo Galilei di Crema, con la moderna specializzazione in tecnologie alimentari. Fa parte dell’amministrazione comunale di Ticengo dal 2019, per tre anni è stato vicesindaco e da un anno ricopre l’incarico di sindaco facente-funzione, a causa della morte del primo cittadino in precedenza in carica, Mauro Agarossi. Proprio pochi giorni fa, a sorpresa, Vitari aveva annunciato l’intenzione di non candidarsi come sindaco di Ticengo alle prossime elezioni amministrative, previste per il 14 e 15 maggio: una decisione dettata, con ogni probabilità, dalla speranza di entrare nel consiglio regionale. Una speranza diventata ora certezza con l’annuncio delle dimissioni del sindaco di Casalmaggiore Bongiovanni.

