“Sará per me un grande orgoglio entrare nel consiglio regionale della Lombardia. Sono molto emozionato e prendo atto della situazione e delle dinamiche che sono emerse in queste settimane”. Sono le prime dichiarazioni di Daniele Vitari dopo la notizia che subentrerà a Filippo Bongiovanni in consiglio regionale per la Lega.

Tengo a ringraziare Bongiovanni per la sua correttezza e la disponibilità che ha offerto nei miei confronti. È un ottimo amministratore che meritava di proseguire il lavoro.

Rappresenterò il territorio provinciale con enorme passione, la mia esperienza da amministratore mi porta ad un servizio continuo per i cittadini e gli amministratori che hanno bisogno di una rappresentanza solida nella massima istituzione regionale”.

