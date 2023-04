Oggi, III Domenica di Pasqua, farà il suo ingresso in diocesi il nuovo Pastore della Chiesa tergestina mons. Enrico Trevisi, sacerdote cremonese eletto Vescovo di Trieste. La celebrazione inizierà alle ore 16 nella Cattedrale di San Giusto martire a Trieste e sarà trasmessa in diretta sul sito web di Cremona1 nella sezione CR1 Diretta Plus, in collaborazione con l’emittente Telequattro.

La messa sarà preceduta da una tappa al Santuario mariano Maria Madre e Regina di Monte Grisa: alle 14.45 il vescovo incontrerà le famiglie, i bambini e ragazzi della diocesi, coordinati dal Servizio per la Pastorale della Famiglia. Davanti alla statua della Madonna di Fatima, mons. Trevisi reciterà la preghiera di affidamento a Maria, mettendo sotto la Sua protezione l’inizio del nuovo ministero pastorale. Alle 15.20 il vescovo partirà dal Santuario, con la scorta d’onore della Polizia Locale, per raggiungere la Cattedrale di San Giusto.

Alle porte della chiesa il vescovo sarà accolto dall’Amministratore Apostolico mons. Crepaldi e dal Preposito del Capitolo mons. Muggia, che gli porgerà da baciare l’immagine del Crocifisso; poi, il rito dell’aspersione. Mentre la Cappella Civica di Trieste eseguirà l’Ecce Sacerdos Magnus, il vescovo si avvierà verso l’altare maggiore recandosi al battistero di San Giovanni dove indosserà le vesti sacre per la Celebrazione Eucaristica. Dal battistero e attraverso il piazzale esterno avrà quindi inizio la processione d’ingresso alla Cattedrale. Ecco la celebrazione che porterà all’insediamento di mons. Trevisi, il quale presiederà la Santa Messa pronunciando la sua prima omelia da vescovo di Trieste.

In Cattedrale l’ingresso è riservato, mentre nel piazzale esterno è allestito un maxischermo con 400 posti a sedere ad accesso libero. Dalla Diocesi di Cremona sono attese oltre 250 persone, fra cui il vescovo Antonio Napolioni con numerosi sacerdoti e la comunità del Seminario, oltre ad un folto gruppo di fedeli della parrocchia di Cristo Re guidati da don Pierluigi Fontana.

