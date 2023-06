L’enorme coccodrillo imbalsamato appeso al centro del Battistero, a Cremona, opera di Maurizio Cattelan potrebbe restare ancora per qualche mese. Si sta pensando infatti ad un prolungamento di questa installazione.

Il grosso rettile è stato appeso al lucernario nel centro del battistero di Cremona, uno dei luoghi simbolo di Cremona, durante la Cremona Art Week che ha chiuso il sipario domenica sera. La rassegna ha portato l’arte contemporanea in alcuni palazzi e luoghi simbolo della città riscuotendo molto successo e richiamando turisti da fuori Cremona.

Così come ha spiegato l’assessore alla cultura Luca Burgazzi che si è già messo al lavoro con tutto lo staff per replicare la settimana anche il prossimo anno. “Un bilancio assolutamente positivo con tantissime persone – spiega il titolare della Cultura – daremo i dati ufficiali la prossima settimana, ma possiamo già dire che circa 15mila persone hanno attraversato la nostra città e visitato i nostri luoghi.

“E’ stata una settimana bellissima carica di energia con tantissimi giovani, questo ci spinge già a lavorare per l’edizione 2024, che vorremo aumentare e ingrandire. E’ stato un bellissimo esempio di come le istituzioni pubbliche e private possono fare progetti importanti per valorizzare la nostra città”.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata