Si è svolto il “Back to the stars Party”, l’aperitivo della Vanoli Cremona alla Chiave di Bacco, dalle 18.45 la tifoseria e i curiosi ne hanno approfittato per chiedere foto e autografi ai giocatori biancoblú.

Esposte anche le tre coppe vinte nella stagione de triplete: Supercoppa,Coppa Italia e campionato di A2.

Il gm Andrea Conti ha commentato la serata come il “giusto ringraziamento alla piazza, ai tifosi e alla città per la vicinanza durante la stagione”.

“Volevamo – ha aggiunto – approfittarne per salutarci anche tra di noi prima del rompete le righe ufficiali”.

Dalle 21.30 poi la serata è proseguita con la band “The Marshall plan” trasformandosi così in un after party per celebrare la Vanoli Cremona.

© Riproduzione riservata