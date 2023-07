Un somma di 735mila euro in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come contributo per i lavori strutturali di manutenzione straordinaria per il ponte fluviale tra Pizzighettone e la borgata di Gera.

Un intervento reso necessario dall’ammaloramento dell’infrastruttura negli ultimi anni obiettivo di lavori per passaggi ciclopedonali e non solo.

La soddisfazione per i fondi PNRR non cancella la delusione per altri bandi non andati a buon fine.

L’intervista al sindaco Luca Moggi: “Attendiamo i fondi per partire con il cantiere”.

Servizio di Simone Arrighi

© Riproduzione riservata