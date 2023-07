Quella di oggi, 19 luglio, è stata annunciata come la giornata con il picco di caldo in tutta Italia, culmine di una serie di bollini rossi che vano avanti ormai da una settimana.

A Cremona le previsioni di 3Bmeteo danno la colonnina di mercurio a 36,3 gradi alle ore 17, con umidità al 43% che fa salire a quasi 41 gradi la temperatura percepita. Il caldo poi scenderà ma non di molto, fino ai 31,3 gradi delle ore 23 e temperatura percepita di 33,8 gradi.

Il rovescio della medaglia, avverte sempre 3B meteo è quello dei violenti temporali che “seppur non diffusi su tutte le regioni settentrionali, potranno risultare ancora pericolosi, di forte intensità e accompagnati da grandine di grosse dimensioni e raffiche di vento.

Il secondo impulso della serie è atteso alla fine della giornata di oggi, tra le ore serali e le prime ore della notte ma con primi temporali sulle Alpi già dal pomeriggio. La fascia più a rischio sarà quella compresa fra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli ma non è escluso che qualche forte temporale a carattere isolato possa riuscire a interessare anche la bassa Lombardia orientale e l’Emilia settentrionale.

Passato questo secondo impulso ce ne sarà un terzo, atteso tra giovedì sera e le prime ore della notte di venerdì. I modelli propongono questa volta fenomeni più isolati ma non per questo non intensi. La fascia più a rischio sarà quella compresa tra la Lombardia e il medio basso Veneto

Il successivo impulso è atteso nella giornata di venerdì con i fenomeni più diffusi tra il pomeriggio e la sera. A rischio temporali violenti il basso Piemonte, buona parte della Lombardia, Il Triveneto praticamente tutto e anche una parte dell’Emilia, soprattutto il settore settentrionale”.

Anche il weekend si preannuncia fortemente instabile al Nord.

