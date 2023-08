Continua il percorso di Travel#, l’evento nazionale itinerante per diffondere le nuove forme di comunicazione nel campo della promozione turistica, che a marzo scorso aveva fatto tappa proprio a Cremona con due giornate di full immersion per gli operatori.

Adesso è la volta, per la nostra città, di farsi conoscere di più e meglio dal pubblico nordamericano e a questo scopo a metà settembre partirà alla volta di New York una delegazione formata dal sindaco Gianluca Galimberti, dalla funzionaria dell’Ufficio Turistico Paola Milo e dal sovrintendente del teatro Ponchielli Andrea Cigni.

“La città di Cremona sarà a New York per promuovere se stessa e le sue eccellenze”, ci anticipa Cigni. “E tra queste c’è naturalmente la musica e, nella musica, Claudio Monteverdi, il padre del melodramma e dell’opera lirica. Incontreremo la New York University, il Consolato italiano e l’istituto Italiano di Cultura. Lo scopo è presentare quanto c’è di bello insieme, per promuovere la musica e la nostra città e per intercettare nuovo pubblico, nuovi sostenitori, dando così nuova linfa alla nostra cultura”.

L’evento newyorchese, organizzato da Travel Hashtag Ltd, durerà dal 24 al 28 settembre e in particolare il teatro punterà sulle eccellenze dei propri festival musicali, particolarmente apprezzati dal pubblico straniero.

Il Comune di Cremona, in virtù delle varie collaborazioni maturate con Travel#, sarà uno dei main partner dell’evento newyorkese ed ha avuto l’opportunità di invitare all’evento gli operatori turistici cremonesi interessati a promuoversi sul mercato statunitense insieme alla destinazione Cremona.

La missione rientra nel “Piano relazioni internazionali” del documento unico di programmazione 2023-2025, che intende costruire reti turistiche consolidate e continuative. La spesa per la permanenza newyorchese della delegazione del Comune è finanziata dalla tassa di soggiorno. gb

