Sono ripresi i voli all’aeroporto del Migliaro di Cremona, dopo i lavori alla pista realizzata 66 anni fa, che è stata allungata 650 metri passando così a 800. Un mese di lavori e questa sera, sabato 2 settembre, l’inaugurazione della nuova stessa.

I lavori per la costruzione dell’altra pista, ossia quella che servirà alla multinazionale Prometeon Tyre Group, per testare i suoi pneumatici, prevede l’affitto di un hangar alla società della galassia Pirelli e, contestualmente, di un tratto di strada lungo tra i 500-600 metri per le prove degli pneumatici dei trattori che allungherà la pista di atterraggio a proprie spese e poi costruirà quella per i test.

Alla società Migliaro srl pagherà 70mila euro di affitto l’anno per 9 anni. I test si effettueranno il martedì e forse partiranno già a fine anno. Costo dell’operazione a carico della multinazionale 800 mila euro.

