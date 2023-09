E’ stato individuato e denunciato dai Carabinieri di Cremona l’autore della violenta aggressione perpetrata ai danni del conducente di un autobus lo scorso 2 settembre: si tratta di uno straniero di 22 anni, residente in provincia ma domiciliato in provincia di Parma e con diversi precedenti di polizia a carico. Le accuse nei suoi confronti sono violenza a incaricato di pubblico servizio, interruzione di servizio pubblico e lesioni personali aggravate.

Quel giorno l’autista avrebbe dovuto effettuare la corsa da Cremona a Piadena, con partenza alle 19.37 dalla piazzola dei bus di fronte alla stazione ferroviaria. I problemi sono sorti quando un giovane si è rifiutato sia di fare il biglietto, sia di scendere dal mezzo in quanto sprovvisto dello stesso. Non è tutto: alle richieste del conducente, si è posizionato in mezzo al corridoio, bloccando il passaggio degli altri passeggeri e facendo ritardare la partenza.

Quando infine l’autista ha deciso di chiamare il 112, l’uomo l’ha aggredito, colpendolo alla schiena e al volto con dei pugni e tentando di strappargli il telefono, danneggiandolo. La vittima è scappata quindi dall’autobus ed è riuscita a contattare i Carabinieri. L’aggressore, a quel punto, si è dato alla fuga, scappando lungo le vie limitrofe la stazione.

Fortunatamente, durante il diverbio, l’autista era riuscito a scattare una foto al giovane, che è stata prontamente consegnata ai carabinieri in sede di denuncia, con una precisa e dettagliata descrizione fisica.

Sono quindi scattati gli accertamenti, e la foto è stata diramata in tutto il territorio. A riconoscere il 22enne sono stati i militari di una Stazione della provincia: egli era infatti già ben conosciuto dal comando in questione, avendo dei precedenti di polizia per lesioni e disturbo alle persone. Il giovane è stato quindi identificato attraverso un fascicolo fotografico. E’ quindi scattata la denuncia.

