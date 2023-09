Dopo quattro ore di camera di consiglio, è arrivata la sentenza per il delitto di Casale Cremasco, consumato il 14 settembre dell’anno scorso. I giudici della Corte d’Assise di Cremona, accogliendo la richiesta del pm Francesco Messina, hanno inflitto 24 anni di reclusione per omicidio volontario e per detenzione e porto illegale di arma a Domenico Gottardelli, il 79enne idraulico di Covo, in provincia di Bergamo, che aveva ucciso con un colpo di fucile l’amico di una vita Fausto Gozzini, 61 anni, nell’ufficio della sua azienda di Casale Cremasco, la Classe A Energy di via Camisano. I giudici hanno escluso l’aggravante della premeditazione.

Per quanto riguarda il risarcimento danni alla famiglia della vittima la Corte ha deciso una provvisionale immediatamente esecutiva di 40mila euro per la moglie di Fausto Gozzini e di 20mila euro per ciascuno dei due figli, Marcello e Marco.

I magistrati hanno rigettato l’istanza della difesa di scarcerazione dell’imputato (avevano chiesto il ricovero una una Rsa) quindi Gottardelli resta in carcere. La motivazione della sentenza sarà depositata entro 70 giorni.

Sara Pizzorni

