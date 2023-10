Nella serata di giovedì 19 ottobre 2023 si è tenuta a Cremona la prima Assemblea provinciale del Partito Democratico a seguito del congresso territoriale che si è svolto lo scorso 1 ottobre, che aveva visto la partecipazione di oltre 500 iscritti nelle assemblee di circolo organizzate in Provincia di Cremona.

In avvio di seduta il presidente della Commissione congressuale Roberto Busè ha proclamato ufficialmente Vittore Soldo segretario della Federazione di Cremona. L’assemblea ha poi eletto all’unanimità il proprio ufficio di presidenza con Gian Carlo Storti presidente e Velleda Rivaroli vice presidente. Bruno Fulco è stato confermato nel ruolo di tesoriere.

Il segretario provinciale, nella sua relazione, si è soffermato innanzitutto sulla drammatica situazione in Medio Oriente, condannando gli attacchi terroristici di Hamas ed esprimendo solidarietà alla popolazione israeliana, con l’auspicio di una soluzione della crisi in cui possa prevalere lo spirito di solidarietà e umanità. Sul piano organizzativo Soldo ha ribadito la necessità di dotarsi di una Direzione provinciale come organo di indirizzo politico e di una Segreteria ristretta con funzioni esecutive, che operi sulle indicazioni della stessa Direzione. Il rinnovamento del partito dovrà realizzarsi valorizzando i giovani che con entusiasmo si sono avvicinati alla politica: a questo proposito particolare attenzione sarà data all’organizzazione dei Giovani Democratici. Dal punto di vista tematico forte accento su infrastrutture, sanità, lavoro e questioni ambientali, in vista soprattutto delle prossime elezioni amministrative che nel 2024 vedranno chiamati al voto oltre 90 Comuni del territorio tra cui il capoluogo Cremona.

L’Assemblea provinciale ha infine eletto i delegati che rappresenteranno la Federazione di Cremona nell’Assemblea regionale del Partito Democratico lombardo: Fabiola Barcellari, Michele Bellini, Elena Bernardini, Erika Bossetti, Nicola Cantarini, Andrea Cantoni, Ilaria Dioli, Simona Frassi, Antonio Geraci, Matteo Piloni, Roberto Poli e Greta Savazzi.

