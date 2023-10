Leggi anche: 22 Ott 2023 Violenta aggressione in Galleria

Vittime due coniugi 60enni

“Esprimiamo vicinanza e solidarietà alla coppia, marito e moglie, che ieri sera sotto la Galleria XXV Aprile è stata vittima di un episodio di violenza da parte di un cittadino straniero. Cremona purtroppo non è più una città sicura, lo dicono i dati ufficiali ed i fatti che si sono susseguiti nelle ultime settimane: violenze, risse e baby gang, per citare i fenomeni più diffusi, i cui protagonisti sono, molto spesso, stranieri”.

Il gruppo consigliare Fratelli d’Italia, con il capogruppo Alessandro Zagni, prende subito posizione in merito all’aggressione subita ieri sera da una coppia in pieno centro città.

“Secondo la classifica sull’indice della criminalità 2023 stilata dal Sole 24 Ore, la nostra provincia ha perso posizioni, peggiorando i propri livelli di sicurezza. I dati confermano che non si tratta quindi di semplici percezioni ma di una qualità della vita che sta via via degradando. Nell’ultimo consiglio comunale, il nostro gruppo ha proposto una mozione – bocciata dalla maggioranza – per impegnare l’amministrazione comunale ad attivare servizi di sicurezza urbana in capo alla Polizia Municipale, così come consentito dalla legge.

“Abbiamo chiesto che i vigili tornino ad essere presenti e a presidiare la città, in centro e nei quartieri, e che vi siano due pattuglie disponibili nelle ore serali. Molte città di medie dimensioni, infatti, impiegano il corpo di Polizia Municipale con compiti di sicurezza urbana, mentre a Cremona la scelta politica dell’amministrazione è quella di utilizzare i vigili quasi solo per elevare sanzioni, fare rilevazione di incidenti e controllo della circolazione, oltre ad attività amministrative. Dove governa la sinistra il tema della sicurezza, forse anche per un certo buonismo nei confronti dell’immigrazione irregolare, viene del tutto sottovalutato: guardiamo anche cosa sta succedendo a Milano, un’altra città sempre più insicura.

“La nostra proposta è molto semplice: chi amministra le città deve garantire maggiore sicurezza ai cittadini attraverso le attività della Polizia Municipale e lo stimolo alle forze dell’ordine. Vogliamo promuovere una comunità aperta e accogliente per tutti coloro che desiderano integrarsi rispettando le regole del vivere civile e adoperandosi nel lavoro anziché a delinquere. Vogliamo far tornare Cremona una città sicura”.

