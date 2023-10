Cambia lo scenario, con la Cremonese che torna allo Zini, cambia la competizione, non l’avversario. Oggi pomeriggio, martedì 31 ottobre, alle 15.00 infatti i grigirosossi ospiteranno il Cittadella, già affrontato venerdì scorso nell’anticipo dell’undicesimo turno di campionato, per i sedicesimi di Coppa Italia.

Sarà nuovamente una partita complicata, contro un avversario ostico come quello allenato da Edoardo Gorini, aggressivo nel pressing e nella caccia alle seconde palle. Ma se lo scenario tattico non dovrebbe variare poi molto rispetto al match di Serie B, di fronte dovrebbero ritrovarsi formazioni profondamente diverse.

Tanto Giovanni Stroppa quanto Edoardo Gorini sembrano orientati a dare ampio spazio a quanti finora hanno accumulato meno minuti, anche se bisognerà capire quanto esteso sarà il turnover. Quel che è certo, almeno in casa grigiorossa, è che due titolari dell’ultima gara non metteranno certamente piede in campo.

Valentin Antov e Cristian Buonaiuto, infatti, non sono stati nemmeno convocati con l’obiettivo di smaltire le fatiche accumulate al Tombolato. Attenzione andrà fatta anche al computo dei diffidati che vede in lista Matteo Bianchetti e Michele Collocolo per i quali, in caso di ulteriore ammonizione, scatterà la squalifica.

In palio c’è un ottavo di finale da giocarsi all’Olimpico di Roma contro i giallorossi di José Mourinho già eliminati lo scorso anno ai quarti, sempre nell’impianto romano. Ci sarà però anche da confermare i passi avanti visti nell’ultimo match contro il Cittadella, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Ci sarà, insomma, da non sbagliare questo turno di Coppa Italia.

mt

