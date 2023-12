Marcello Ventura è il nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. Il consigliere regionale ha ottenuto circa il 65% dei voti degli iscritti, nel corso del congresso che si è aperto questa mattina a teatro Monteverdi. Il 35% è andato a Stefano Foggetti. Entrambi cremonesi, Ventura ha ottenuto in città oltre il doppio dei voti andati al secondo candidato. 561 i votanti complessivi, circa la metà degli iscritti tra Cremona, Casalmaggiore e Crema.

“E’ stato un confronto reale – il suo commento a caldo in serata – sono contento di aver vinto. E’ stata premiata la mia voglia di fare e di cambiare una classe dirigente che – come ho detto nella mia relazione – andava rinnovata per trovare nuovi stimoli, all’interno di un coordinamento, di cui farà parte anche Stefano Foggetti, che dovrà valorizzare i giovani e nuove forme di organizzazione”.

Questa la composizione del nuovo coordinamento: Brizio (189 preferenze); Tirelli (178); Abruzzi (153); Vitale (149); Milanesi (149); Carotti (137); Gazzina (114); Zagni (76).

Nella relazione presentata da Ventura si fa riferimento alla necessità di riunioni frequenti, almeno una volta al mese, tra i membri del coordinamento e di almeno un incontro ogni sei mesi tra coordinatore provinciale e circoli locali.

A livello organizzativo il partito dovrà ufficializzare in tempi stretti gli incarichi per i diversi settori politico-operativi “che possono essere poi di utile consultazione e confronto per gli Amministratori oltre che per la predisposizione di eventi per la diffusione delle proposte e delle azioni attuate; si propone quindi di istituire i dipartimenti (organizzazione, tesseramento, comunicazione e formazione) che saranno presieduti da un responsabile coadiuvato da altri iscritti così da coinvolgere e responsabilizzare il più ampio numero possibile di tesserati”.

Sottolineata la necessità di “una costante e periodica presenza sul territorio degli eletti nazionali, regionali e provinciali per creare dei collegamenti diretti tra eletti, iscritti e cittadini” e un coinvolgimento dei giovani negli organismi provinciali.

Con il rinnovo dell’organismo provinciale può ora entrare nel vivo il confronto tra i partiti del centrodestra per la scelta dei candidati alle prossime elezioni amministrative. 87 i comuni, tra cui il capoluogo, che il prossimo giugno andranno al rinnovo.

