Passi in avanti per il parcheggio multipiano di via Dante, opera particolarmente attesa dai pendolari e non solo, che ha vissuto diverse traversie legate all’appalto, all’approvvigionamento dei materiali e all’aggiornamento dei prezzi. Nei giorni scorsi è stata completata la gittata di cemento che costituisce il sottofondo del secondo piano, quindi, come spiega l’assessore alla Viabilità Simona Pasquali, si procederà all’asfaltatura. Posizionati anche i parapetti e, dalla settimana prossima, anche la struttura esteriore che reggerà la parete verde con i rampicanti.

Una volta terminato il mltipiano, toccherà ad Aem completare le opere viabilistiche di collegamento, anche se molto è già stato fatto come mostra il VIDEO DALL’ALTO: completata la pista ciclabile e l’attraversamento pedonale in via della Vecchia Dogana. Resterà attivo anche il parcheggio realizzato in via Elda Fezzi da Aem per consentire la sosta durante il lungo cantiere per il multipiano. gb

