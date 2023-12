Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Massa Carrara, Dario Berrino ha convalidato il fermo di Alfredo Zenucchi – assistito dall’avvocato Alberto Rimmaudo – accusato dell’omicidio della moglie Rossella Cominotti, consumatosi nell’albergo ‘Antica Locanda Luigina’ a Mattarana (La Spezia) lo scorso 6 dicembre. Il prossimo passaggio sarà la conferma, da parte del giudice, della propria incompetenza territoriale, con passaggio del fascicolo alla procura della Spezia.

I due coniugi, 53 anni lei e 57 lui, erano convolati a nozze circa 9 mesi fa, poco dopo aver acquisito la gestione dell’edicola di Bonemerse. Cosa li abbia spinti a chiudere tutto e a partire è una delle domande a cui dovranno rispondere gli inquirenti, in quanto per ora sembra che non vi sia un solido movente per il suicidio: che l’attività non funzionasse bene era cosa nota, ma sembra non vi fossero debiti particolari.

Al giudice spezzino toccherà quindi ogni approfondimento, tra cui la perizia calligrafica sulla lettera di addio rinvenuta nella camera d’albergo, ma anche approfondire il passato di Zenucchi. lb

© Riproduzione riservata