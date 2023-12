Giovedì 21 dicembre i lavoratori della Prosus di Vescovato saranno al 66esimo giorno di protesta nella fabbrica.

Come scrivono in un comunicato i sindacalisti dell’Unione Sindacale di Base: “I lavoratori stanno portando avanti una forte lotta per difendere i propri posti di lavoro e la loro dignità: la proprietà, infatti, vuole vendere l’impianto e per rendere più appetibile l’affare, ha deciso di licenziare decine di lavoratori. Ma i lavoratori del macello Prosus non si sono dati per sconfitti e hanno preso l’iniziativa, protestando nell’impianto”.

A sostegno di questa lotta giovedì 21 alle ore 15 il gruppo DIBSI Folk sosterrà la lotta con una manifestazione gioiosa e danzante davanti ai cancelli.

Dibsifolk è una associazione di Piacenza che con gioioso spirito di aggregazione anima e realizza feste , eventi e corsi, per far rivivere l’emozione delle danze folk, a volte secolari, di varie parti del mondo, richiamando i valori di fratellanza, mondialismo e solidarietà fra i popoli.

Stando a quanto scritto da Usb sarà “Una manifestazione di solidarietà per ricordare tutte le realtà di lotta nel nostro paese ed il dramma che sta vivendo il popolo palestinese”.

L’Unione Sindacale di Base chiude il comunicato scrivendo: “La resistenza degli operai della Prosus è un esempio per tutti gli operai che lavorano nel nostro Paese, la lotta di Prosus è la lotta di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici. L’Unione Sindacale di Base è al loro fianco”.

