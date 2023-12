La Pinacoteca di Cremona cambierà luce in tempi brevi. L’assessore alla cultura Luca Burgazzi ha annunciato che proprio in questi giorni si anticiperà il rifacimento dell’illuminazione per la Sala delle Colonne e la sala Manfredini, l’obiettivo è quello di fornire ai visitatori una nuova illuminazione, innovativa e a led per valorizzare non solo le opere ma anche il museo.

Nella sala delle Colonne si provvederà a installare “un’illuminazione artistica con luci colorate per creare una scenografia” – ha spiegato – “mentre l’obiettivo di sala Manfredini è quello di far risaltare gli affreschi”. Tempi brevi, come detto, subito dopo l’inaugurazione della mostra dedicata al Piccio inizieranno i lavori che saranno completati a gennaio. s.gal

