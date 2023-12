Archiviata la vittoria contro il Modena che ha permesso, anche grazie ai risultati maturati sugli altri campi della Serie B, alla Cremonese di presentarsi ad una partita dal giro di boa del campionato al terzo posto a sole due lunghezze dalla promozione diretta e dal Venezia secondo in particolare, i grigiorossi si preparano alla sfida contro il Palermo.

Sarà infatti un Santo Stefano di campo per la squadra di Giovanni Stroppa, impegnata alle 18.00 del 26 dicembre sul campo dei rosanero settimi in classifica con 29 punti e reduci dal pirotecnico 3-3 a Como.

L’impianto palermitano è tradizionalmente ostico per la Cremonese che si è imposta in casa rosanero una sola volta in 14 incontri, nel lontano 1936. Da allora, fuori casa, tra tutte le competizioni sono maturati 6 sconfitte e cinque pareggi.

Più in generale, lo storico contro il Palermo recita 5 successi grigiorossi in 26 match, l’ultimo dei quali proprio nell’ultimo incrocio tra le due squadre, il 26 gennaio 2019 allo Zini: un 2-0 firmato Arini e Migliore. La Cremonese è comunque imbattuta da tre turni contro i rosanero, anche se la vittoria del 2019 aveva interrotto una striscia di 11 partite senza vittorie grigiorosse.

Al Renzo Barbera, mister Stroppa confida anche di ritrovare i gol di bomber Coda a secco da cinque turni. Sebbene col Modena le mezzali abbiano sopperito ampiamente all’astinenza del centravanti della Cremonese, l’auspicio è che la punta di Cava de’ Tirreni possa prendere ispirazione da Gianluca Vialli.

L’indimenticato grigiorosso, infatti, è il giocatore ad aver segnato più reti in assoluto nelle sfide tra Cremonese e Palermo. E in un match molto british, molto Boxing Day, anche una fredda statistica può rappresentare un buon auspicio. Anche per sfatare il tabù rosanero: Coda, infatti, in 5 match contro il Palermo, non è mai andato a segno in carriera.

