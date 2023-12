Leggi anche: 14 Lug 2023 Collarino conficcato nella carne

Gatta abbandonata con i cuccioli

Lo scorso luglio, Luna, in pessime condizioni, consumata da un’infezione e con cinque cuccioli al seguito, abbandonata con un collarino conficcato nella carne, una zampa posteriore rigida e una frattura saldata, probabilmente in seguito ad un investimento, era stata trovata e salvata in extremis grazie all’intervento dei volontari e dei veterinari, che l’avevano pulita dal tessuto necrotico e ricucita.

Ora Luna, dolcissima e molto affettuosa, sta bene e sia lei che i suoi gattini hanno finalmente trovato una casa. “Uno dei casi più toccanti che ho visto quest’anno”, ha detto Maria Pia Superti, responsabile della Lav di Cremona. Luna e i cuccioli erano stati trovati abbandonati nel cortile di una casa.

“Quando era stata recuperata”, ha raccontato la responsabile Lav, “zoppicava e già durante il trasporto emanava un odore terribile, e una volta in ambulatorio i veterinari si erano trovati di fronte ad uno scempio. Il collarino, che evidentemente qualcuno le aveva messo, era passato sotto l’incavo della zampa, provocandole così una profonda ferita e una forte infezione”.

I veterinari avevano proceduto a rimuovere il collarino che ormai era penetrato profondamente nella carne, a ripulire la ferita e a suturarla.

Ora, dopo tanti mesi di pazienti cure e di farmaci, Luna è stata rimessa a nuovo e ha trovato qualcuno che l’ha adottata e che se ne prenderà cura con amore.

Una volta tanto una storia a lieto fine.

S.P.

© Riproduzione riservata