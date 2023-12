Ancora una volta qualcuno ha pensato bene di vandalizzare a Pieve d’Olmi la panchina dedicata a Patrizia Bonvini, l’infermiera dell’ospedale di Cremona deceduta nel 2020 in seguito ad una fuga di gas nella sua abitazione di via I maggio, dove abitava con il marito e il figlio. I fiori sono stati trovati rovesciati e gettati per strada. Già un altro episodio era accaduto nel marzo dell’anno scorso, quando era stato strappato il cuore che era stato posizionato vicino alla croce e gettati nel fosso i vasi di fiori messi vicino alla panchina, inaugurata nel settembre del 2021 dalla comunità in onore di Patrizia.

Ad accorgersi di questo ultimo gesto odioso è stato Roberto Scuto, il marito di Patrizia, che, visti questi dispetti, sospetta che qualcuno non abbia apprezzato l’idea di rendere omaggio alla moglie con la panchina posizionata alla Madonnina di Fraganesco, in località Bardella. Un atto incivile che ha lasciato sbigottita l’intera comunità di Pieve d’Olmi e non solo.

