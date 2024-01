Dovranno restare ospiti di amici e parenti, i residenti della villetta di Fiesco interessata da un incendio che si è sviluppato dal tetto probabilmente a causa del malfunzionamento della canna fumaria.

La mamma e le due figlie di 22 e 14 anni che erano in casa sono subito uscite dall’abitazione, salvandosi e non riportando ferite.

Il lungo intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale, in quanto ha scongiurato che il fuoco, che ha intaccato l’abitazione attigua, si estendesse ulteriormente, ma i danni ci sono, e sono ingenti.

I residenti che hanno subito danni alla struttura per cui è stata dichiarata l’inagibilità dovranno attendere che i lavori di ripristino e messa in sicurezza siano completati, affinchè non ci sia più alcun pericolo.

