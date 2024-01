Tra i tanti cantieri in corso a Cremona è iniziato anche quello relativo al restyling di Lungo Po Europa, nel tratto tra la canottieri Flora e il ponte sul Po.

Da qualche giorno le ruspe sono al lavoro per la demolizione delle panchine in cemento armato e legno e la risagomatura degli spazi verdi che corrono lungo i recinti delle canottieri.

Il progetto, firmato dall’ingegnere Marco Nolli, per un importo di 226mila euro, prevede la rimozione degli autobloccanti e la realizzazione di un nuovo sottofondo sul quale verranno riposizionati gli autobloccanti rimossi: questa fase di lavori è già ben visibile di fronte al Flora.

Prevista l’eliminazione dei cordoli che delimitano le aiuole, quest spazi verdi saranno ridisegnati ricavando delle aree semicircolari all’interno delle quali saranno collocate nuove panchine di materiale più resistente.

Il cambiamento climatico, con i lunghi periodi di siccità che putroppo stanno interessando le estati padane, è stato uno dei fattori ad ispirare la tipologia di essenze che verranno piantumate: si differenzieranno anche a seconda della posizione, se più o meno esposte al sole, a seconda siano più o meno all’ombra degli alberi.

Le erbacee perenni e le graminacee verranno scelte sulla base della loro resistenza alla siccità prolungata: dopo la messa a dimora si dovranno bagnare le piante in modo massiccio in modo che possano attecchire bene e passare così la stagione invernale senza conseguenze. Dopodichè, si speuga nella relazione tecnica progettuale, potranno vivere in piena autonomia idrica utilizzando le radici per il nutrimento.

Il rifacimento di questo tratto di Lungo Po, particolarmente amato dai cremonesi, entrerà a far parte del percorso della ciclovia VenTo, Venezia Torino, di cui stanno progredendo in città diversi altri cantieri. In particolare, è stato terminato il sottofondo del tratto tra la fine di Lungo Po Europa e il ponte sulla conca del canale navigabile che è ora in attesa di asfaltatura; ed è stato completato lo sbancamento di tutto l’argine maestro, tra La Lucciola e Brancere. gbiagi

