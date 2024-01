Mancano ancora le candidature, ma iniziano le prime avvisaglie di campagna elettorale, almeno per il rinnovo dell’amministrazione locale. Da qualche giorno nelle case dei cremonesi, e anche sui cellulari, sta arrivando la telefonata di un istituto di sondaggi in cui viene tastato il polso dell’elettorato cittadino.

Ad averlo commissionato è il Pd regionale. Una delle prime richieste riguarda il giudizio sui servizi del Comune nelle sue varie articolazioni. Vengono così elencati sicurezza, verde urbano, scuole, ambiente, viabilità, servizi sociali, tra gli altri.

Quindi si entra nel vivo delle possibili candidature: viene indagato quale sia il grado di conoscenza dei nomi di alcuni personaggi politici locali, nella fattispece l’attuale vicesindaco Andrea Virgilio, l’ex presidente della cooperativa Meraki Alessandro Portesani (l’unico finora ad avere annunciato pubblicamente un proprio progetto politico, anche se non agganciato ad alcun partito); e poi Claudio Bodini, il cui nome era circolato nel passato come possibile candidato sindaco; e infine Oreste Perri, il campione di canoa ingaggiato 15 anni fa dal centrodestra, divenuto sindaco per il quinquennio 2009 – 2014.

La domanda successiva è più circostanziata e suona più o meno così: tra Virgilio e ciascuno degli altri nomi, a chi daresti il tuo voto alle prossime elezioni?

Tra le domande di corollario, oltre ai consueti dati anagafici, professionali e di titoli di studio, anche quale sia stato il voto nelle precedenti elezioni.

Si scaldano dunque i motori per l’appuntamento elettorale in programma i prossimi sabato 8 (dalle 14 alle 22) e domenica 9 giugno, sia per le europee che per le regionali (Lombardia non interessata) e le comunali. L’ufficialità di questo “Election Day” era attesa nel Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri e che avrebbe dovuto includere anche lo sblocco del terzo mandato per i sindaci dei comuni tra i 5000 e i 15mila abitanti.

Le europee del 2009 sono l’unico precedente di voto di sabato in Italia, che ora aggancia per la prima volta anche elezioni domestiche. gbiagi

