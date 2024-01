Approvato dalla Giunta l’elenco delle prime asfaltature straordinarie che prenderanno il via ad aprile 2024, quando la stagione lo consentirà. L’impegno maggiore, secondo quanto già comunicato e deciso nel Consiglio comunale del 20 novembre 2023, è rappresentato dalla manutenzione straordinaria della tangenziale est, che comporta un investimento di quasi 500 mila euro.

Le altre asfaltature prioritarie sono le seguenti: tratti di via Nazario Sauro, rotatoria del sottopasso e svincoli di via Bergamo, via Milano (tratto compreso tra via della Conca e via Grassi), via Buoso da Dovara (da via Ghisleri a via dei Carbonari), via Mirandola, via Postumia (da via Pippia a largo degli Sportivi), via Gerolamo da Cremona, via San Francesco d’Assisi (dal civico 29 fino a via Boschetto), via Brescia (da piazza Libertà fino a via Cardinal Massaia).

Saranno poi eseguiti interventi di ripristino di marciapiedi (in tutto o in parte) e abbattimento di barriere architettoniche nelle seguenti vie: Ronchi, Cattaro, Piave, Offredi, F. Filzi, Larga, Mincio, Chiese, Olona, Mella, Ratti, degli Ippocastani, Tofane, G. Pedone, G. Bonomelli, Dante, Bergamo, Castelleone, Magazzini Generali, inoltre in viale Trento Trieste e viale Cambonino.

Questi interventi – afferma una nota stampa del Comune – il cui importo è pari a un milione di euro, saranno eseguiti da AEM S.p.A. e fanno parte di un elenco più ampio, cui potrà essere data risposta sulla base delle disponibilità finanziarie dell’Ente, che saranno valutate in corso d’anno.

Inoltre sempre nel corso del 2024, dopo l’asfaltatura provvisoria finalizzata all’assestamento dei lavori, saranno riasfaltate la rotatoria di via Mantova e via dell’Annona. E nell’ambito PNRR, nei prossimi mesi inizieranno i lavori di asfaltatura e riqualificazione di largo Moreni e parte di viale Po (dalla rotatoria fino al ponte), via del Porto, largo Marinai d’Italia. Verrà poi realizzata la rotatoria tra via Trebbia e via Ciria e si procederà alla riqualificazione del sottopasso di via Monviso, con l’installazione delle vasche di laminazione.

Per quanto riguarda la situazione del ponte sul Po che collega la sponda cremonese a quella piacentina, l’Amministrazione ha interagito con la Provincia di Piacenza e con ANAS, titolare degli interventi di asfaltatura, chiedendo una forte attenzione date le condizioni di criticità della struttura.

“L’Amministrazione comunale – conclude il Comune – è consapevole delle molteplici necessità e del fatto che i molti interventi realizzati lo scorso anno e quelli che saranno attuati nel 2024 non sono in grado di dare una risposta a tutte le esigenze. Tuttavia, l’impegno continua e tiene conto anche degli ingenti finanziamenti e cofinanziamenti relativi a tutti i lavori di opere pubbliche, che sono in atto o stanno per iniziare”.

