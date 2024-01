Più di 150 anni e li dimostra tutti, soprattutto nella parte piacentina. Il vecchio ponte in ferro tra Cremona e Castelvetro sta facendo impazzire gli automobilisti in questi giorni di pioggia insistente che fa saltare i rattoppi delle buche, scoprendo così voragini pericolose nell’asfalto. Sono almeno cinque i punti ammalorati, soprattutto nella corsia in direzione sud, e una decina i cerchioni delle auto finiti tra le travi in ferro che separano il ponte dalla passerella pedonale.

Le auto sono costrette a slalom per evitare gli squarci nell’asfalto, con manovre spesso pericolose. Pezzi di catrame sono schizzati via, alcuni finiti anche sulla passerella ciclopedonale.

Colpa anche della forte velocità con cui molti mezzi affrontano il viadotto, ma soprattutto di una serie di problemi cronici che ancora non trovano una soluzione.

Nell’ultimo consiglio comunale, il sindaco di Castelvetro Silvia Granata ha parlato di un prossimo intervento di rattoppo più esteso ma non radicale che “spero che ci consenta di fare un inverno migliore” ha detto, annunciando che i tecnici hanno già preso le misure.

Ma sarà un altro intervento tampone in attesa della riqualificazione complessiva del viadotto, che dovrà attendere l’esito della gara d’appalto da poco bandita dalla provincia di Piacenza. Un intervento da 5 milioni e 380mila euro al netto di Iva, per la messa in sicurezza dell’impalcato e la posa di barriere di sicurezza nella parte più vecchia del manufatto, quindi sul lato piacentino. Il 31 gennaio è il termine di presentazione offerte dopo che la prima gara bandita lo scorso anno era andata deserta. Apertura buste subito dopo, il 1 febbraio e poi 180 giorni di tempo durante i quali il proponente è vincolato alla propria offerta.

Lavori che vedranno la luce, se tutto va bene, non prima della seconda metà del 2024 con le tante incognite legate alla chiusura del manufatto per parecchi mesi, con forti disagi per i pendolari. gbiagi

