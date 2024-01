Quattro anni di reclusione: questa la richiesta del pm di Lodi per l’ex comandante della polizia locale del Comune di Cremona e di Lodi Fabio Germanà Ballarino, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio e falso in atto pubblico per aver rivelato ad una collega le tracce della prova d’esame cui era candidata per l’assunzione come agente di polizia locale per il Comune di Cornegliano Laudense e anche come agente della polizia locale della Provincia di Lodi.

Nel marzo scorso il tribunale aveva rigettato la richiesta di “messa alla prova” presentata dall’ex comandante, che tramite il suo legale aveva proposto al giudice i “lavori di pubblica utilità” per estinguere il reato, ma il percorso alternativo non era stato concesso, facendo aprire il procedimento penale.

Per la difesa, si è trattato di un grande equivoco, anche perché la collega candidata alla prova d’esame, anche lei a processo e per la quale sono stati chiesti tre anni di reclusione, aveva vinto almeno altri tre concorsi per agente di polizia locale, in altre province e regioni, dimostrando così di essere preparata in materia. I due concorsi lodigiani oggetto dell’indagine erano stati annullati.

La prossima settimana la sentenza.

S.P.

