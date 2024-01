E’ fuori pericolo, ma rimane in prognosi riservata il 20enne accoltellato all’addome nel tardo pomeriggio di sabato, in piazza Castello. Dovrà rispondere quindi dell’accusa di tentato omicidio il 53enne arrestato subito dopo i fatti. Un uomo residente in zona e ben conosciuto, con un passato turbolento e con una tendenza ad eccedere con gli alcolici. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Cremona, intervenuti sul posto, aveva bevuto anche qualche ora prima dell’esplosione di violenza.

Erano circa le 18.30 quando il 53enne era entrato in azione. Secondo i racconti delle persone presenti, l’uomo aveva incrociato un gruppo di tre giovani ai giardini in piazza Castello. Ne era nato un alterco, per motivi ancora in corso di accertamento, finché non era spuntato il coltello tra le mani del 53enne, che aveva colpito uno dei tre ragazzi. Immediatamente era scattato l’allarme, e sul posto erano giunti i Carabinieri e i sanitari del 118, che dopo aver medicato il giovane lo avevano trasportato con urgenza all’ospedale, in codice rosso.

I militari stanno ora indagando sulle motivazioni del gesto, sentendo testimoni e persone informate sui fatti e cercando tra i filmati delle telecamere presenti in zona. Dietro a quanto accaduto potrebbero esserci vecchi dissapori. lb

© Riproduzione riservata