“Accogliamo con soddisfazione la decisione del Vicesindaco Andrea Virgilio di rendersi disponibile quale candidato Sindaco per le prossime elezioni amministrative di Cremona”, lo afferma Lapo Pasquetti, di Sinistra Italiana.

“In questi dieci anni di impegno di Sinistra per Cremona – Energia Civile con la coalizione di centrosinistra, abbiamo avuto modo di collaborare con Andrea per realizzare e programmare importanti progetti per l’abitare, per la riqualificazione di aree urbane e quartieri periferici, per l’edilizia scolastica, per la mobilità dolce e la ciclabilità, per la riduzione del consumo di suolo, con importanti ricadute sociali e sulla qualità della vita dei cremonesi.

In questo comune impegno per la città abbiamo avuto modo di apprezzare il lavoro e la passione di Andrea sia nel ruolo di Assessore al territorio, al patrimonio-opere pubbliche e alla casa, sia come Vice-Sindaco.

Numerosissimi sono i progetti già messi a terra da questa amministrazione, cofinanziati anche con fondi PNNR, ce prenderanno il via e giungeranno a conclusione nei prossimi cinque anni.

Crediamo che Andrea possa interpretare meglio di ogni altro il ruolo di Sindaco di Cremona, forte della sua passata esperienza in settori cruciali per lo sviluppo della città, forte della sua visione innovativa, della capacità di ascolto e del suo entusiasmo”.

