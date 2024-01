Da Luciano Pizzetti, politico di riferimento per il centrosinistra cremonese, arriva l’apprezzamento per la scelta di candidarsi a sindaco di Andrea Virgilio, i cui primi passi in politica si sono svolti proprio accanto all’ex senatore e deputato. “Andrea è una persona capace e di valore”, commenta così Pizzetti la notizia della sua discesa in campo. “Concreto e con una solida cultura riformista. La sua disponibilità a candidarsi è un fatto positivo. Tanto più lo sarà, se immaginerà percorsi di apertura alle forze vive della città, coinvolgenti, capaci di produrre con determinazione significative innovazioni rispetto all’attuale contesto amministrativo.”

Parole che nell’apprezzamento della persona e delle capacità di Virgilio, esprimono anche la necessità di un cambio di passo rispetto ai 10 anni di giunta guidata da Gianluca Galimberti, con il quale Pizzetti ha avuto diverse occasioni di contrasto.

Il nome di Pizzetti era circolato nei mesi scorsi negli ambienti politici come possibile candidato sindaco, ma l’ex senatore e deputato non ha mai dichiarato la propria disponibilità. gb

