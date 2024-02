Si terrà il 22 febbraio la prima trasferta dell’anno prevista dal Comune per reclamizzare Cremona e il suo teritorio come destinazione turistica. La meta è Londra, e fa parte delle attività riunite sotto la sigla Travel#, programma gestito dalla società Travel Hashtag Ltd con cui il Comune collabora da qualche tempo.

Proprio in questi giorni l’ufficio turistico è presente alla Bit, Borsa internazionale del Turismo in corso fino a domani a Milano.

“Si tratterà – si legge nella determina che stanzia un finanziamento di 8.235 euro tra organizazione evento, spese di trasferta e pubblicità, risorse derivanti dall’imposta di soggiorno 2024 – di partecipare ad un workshop alla presenza di agenti di viaggio/tour operator/travel manager/wedding planner inglesi esperti della destinazione Italia.

Al termine del workshop, durante il quale le varie destinazioni italiane si presenteranno, si potranno incontrare gli operatori della domanda durante il previsto networking per dare loro informazioni specifiche sull’offerta generale della destinazione.

Il Comune di Cremona, in virtù delle varie collaborazioni maturate con Travel#, potrà invitare all’evento gli operatori turistici cremonesi interessati a promuoversi sul mercato straniero insieme alla destinazione Cremona. Cremonahotels, società che gestisce 4 hotel in città, ha aderito alla missione internazionale a Londra prendendosi in carico le spese di vitto e alloggio del proprio personale. Sarà invece parte della delegazione del Comune di Cremona a Londra la direttrice della Fondazione Museo del Violino A. Stradivari”.

© Riproduzione riservata