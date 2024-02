Soddisfazione da parte del sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, sull’esito del pomeriggio di lavori nell’assise dell’Economia organizzata ieri in Fiera dall’associazione temporanea di scopo “Io ci Credo” che riunisce le organizzazioni datoriali della provincia di Cremona. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva dei rappresentanti delle associazioni di categoria, del mondo della finanza e delle banche e di altri portatori di interesse del mondo sociale ed economico.

“Sono uscite diverse idee – commenta Galimberti – alcune molto concrete e secondo me anche diverse conferme rispetto alla bontà di un percorso che è già stato intrapreso, condividendo visioni, aspetto fondamentale perchè fondamentale è che parte pubblica e privata lavorino insieme.

C’è un percorso già in atto che sta funzionando e va implementato e sostenuto; allo stesso tempo oggi sono emerse anche ulteriori idee e necessità che vanno perseguite”.

La lettera di intenti per organizzare in maniera manageriale il comparto turistico, la DMO – destination management organization – sottoscritta tra i sindaci dei maggiori centri della provincia, conferma “un percorso già in atto, ma che deve trovare in momenti come questo una sua importanza nell’unire il territorio, questo è fondamentale”, continua Galimberti.

“E’ uscito da tutti i tavoli il tema dell’investimento sui giovani. Devo dire che da questo punto di vista si sta già facendo molto: non solo la città di Cremona, ma il territorio (ad esempio con gli Its a Crema, le università, gli asili nido), sta facendo un lavoro importantissimo che però va esteso sul resto della provincia e deve diventare consapevolezza di tutti.

Faccio un esempio: l’orientamento scolastico resta un tema, perchè la imprese ancora ci dicono che fanno fatica a trovare determinati profili.

Dato che le basi dell’orientamento ci sono, vedi l’Informagiovani che sta facendo un lavoro pazzesco, ma anche altre iniziative portate avanti dalle associazioni di categoria, bisogna metterle a sistema e farle conoscere di più.

E sul ‘come fare’, diversi di noi hanno proposto gli Stati Generali dell’orientamento: partendo da quello che c’è già, vediamo di metterlo a sistema, questa idea è venuta fuori da più tavoli”.

Quanto al tema dell’isolamento della provincia, Galimberti sottolinea i diversi percorsi in atto: raddoppio ferroviario che sta finalmente iniziando tra Mantova e Piadena, per proseguire poi verso Cremona e Codogno; importanza del ripristino della ferrovia Cremona – Piacenza; e autostrada Cremona- Mantova: “Continuo a credere che la Cremona-Mantova collegata con la Ti-Bre sia fattibile, l’interazione con il Fondo americano è ancora in atto”. gbiagi

