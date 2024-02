Loredana Bertè con il brano “Pazza” guida la classifica provvisoria al termine della prima serata del Festival di Sanremo 2024. Seguono Angelina Mango con “La Noia” e Annalisa con “Sinceramente”, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Sono dunque in parte smentiti (per ora) i pronostici della vigilia: i bookmakers alla vigilia vedevano in testa Annalisa, seguita da Angelina Mango e Geolier.

Un verdetto comunque provvisorio, dato soltanto dal voto della sala stampa, tv e web. Una giuria di cui anche Cremona1 quest’anno fa parte e chiamata ad esprimersi in questa prima serata.

A differenza delle ultime edizioni, quest’anno sono stati svelati soltanto i primi cinque piazzamenti, e non la classifica complessiva. Completano dunque questa cinquina Diodato, al quarto posto, e Mahmood, in quinta posizione.

Le canzoni che “parlano cremonese” in questa 74esima edizione del Festival di Sanremo sono complessivamente otto (le abbiamo raccolte in questo articolo), ma di queste soltanto una, per ora, si è posizionata tra le prime cinque (quella di Annalisa, scritta dal cremasco Davide Simonetta).

Cresce già l’attesa per la seconda serata del Festival: ad affiancare Amadeus alla conduzione ci sarà la cantante Giorgia. Si esibiranno quindici dei trenta artisti in gara e a votare saranno la giuria delle radio il pubblico da casa con il televoto.

