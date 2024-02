Continuano gli interrogativi e le analisi proposte dall’Università Cattolica e il Centro Pastorale di Cremona sull’intelligenza artificiale. Nel secondo incontro in programma in un’aula magna gremita si è discusso di creatività, insieme ad Andrea Gaggioli, professore di Psicologia generale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Ci sia chiede, l’intelligenza artificiale mette a repentaglio la creatività? “E’ una domanda lecita, ma un po’ difficile” ci spiega il prof. Gaggioli “la creatività è la capacità di creare cose utili e nuove. La domanda quindi diventa: in che misura l’intelligenza artificiale è capace di creare cose utili e nuove?” dichiara il professore. “Effettivamente vediamo qualche progresso, ma la questione è quanto l’intelligenza artificiale potrà avvicinarsi all’intenzione creativa umana, che non è semplicemente realizzare oggetti o creare il testo di un’idea, ma arrivare a quella che l’essenza del processo creativo, che probabilmente è un’essenza che anche la scienza non ha ben capito” prosegue Gaggioli.

In cosa l’intelligenza artificiale sta aiutando la creatività, “indubbiamente l’IA è in grado di automatizzare diversi processi che possono sottrarre risorse cognitive all’uomo, questa automatizzazione è una facilitazione, può aumentare la produttività – prosegue il prof. Gaggioli – sul fatto che possa aumentare anche la qualità o bilanciare la qualità della creatività umana, ecco su questo dobbiamo ancora interrogarci e non abbiamo ancora tutti gli strumenti per rispondere” conclude.

Di seguito i prossimi incontri in programma

Il prossimo appuntamento è per martedì 5 marzo, ore 16.30 sul tema “L’Intelligenza Artificiale ci cambierà la vita?” con Ivana Pais, professoressa di Sociologia economica (Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore)

© Riproduzione riservata