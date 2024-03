Presentato nella Sala della Consulta di Palazzo Comunale il documento sul sistema scolastico e formativo nel Comune di Cremona. Si tratta del Rapporto per l’anno scolastico 2023/2024, esito del secondo anno di attività dell’Osservatorio del Sistema scolastico cremonese.

“Un rapporto che conferma tendenze strutturali – spiega l’assessore all’Istruzione, Maura Ruggeri- a partire dal decremento demografico e dal carattere multiculturali, con una elevata presenza di alunni di origine migratoria. Importante anche monitorare l’aspetto di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali. Infine le situazioni di insuccesso, difficoltà che possono influire sulla dispersione scolastica che è necessario andare a monitorare per gli effetti che potrebbe produrre. Confermiamo l’importanza di questo monitoraggio e della possibilità di rilevare in modo costante e continuativo questi dati perché vanno a fotografare elementi strutturali”.

Alcuni dati: aumentano gli studenti complessivi, ma cala la popolazione 0-17 residente in città

Nell’anno scolastico 2023/24 la popolazione scolastica complessiva è aumentata rispetto all’anno precedente, da 14.371 a 14.470 ma solo grazie all’aumentato numero di studenti delle scuole superiori provenienti da altri Comuni.

La popolazione 0-17 anni residente a Cremona (dato 2022) era pari a 9921 unità; nel 2023 erano 10.086.

Il calo della componente di cittadinanza italiana, peraltro, non risulta più compensato dall’incremento dei minori stranieri registrato nel corso degli ultimi due decenni.

I dati fanno emergere il profilo marcatamente multiculturale del sistema scolastico della città di Cremona, che si caratterizza per l’elevata incidenza complessiva di studenti stranieri, con un valore (21,34%) più che doppio di quello registrato su scala nazionale e superiore anche a quello della regione Lombardia.

Nella scuola primaria, nell’anno scolastico 2023/24, gli iscritti sono stati 2881, in leggero calo rispetto all’anno precedente nel quale gli iscritti erano 2937 (-56).

Mentre nella scuola secondaria di primo grado la popolazione è stabile, in quella di secondo grado gli iscritti risultano in crescita (principalmente grazie agli studenti residenti fuori dal comune). Nel 23/34 sono cresciuti gli studenti negli istituti professionali (+ 116); i licei (+ 43); gli istituti tecnici (+ 40).

Cresce la popolazione universitaria, dai 1.676 immatricolati del 2018 ai 2.373 dell’ultimo anno.

I protagonisti dell’Osservatorio: Comune, Provincia Ufficio Scolastico provinciale, Università Cattolica

Accanto all’assessore Ruggeri, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) di Cremona, Filomena Bianco e Giovanni Gagliardi, vice presidente della Provincia di Cremona. I tre Enti (Comune, UST, Provincia), hanno infatti siglato un protocollo d’intesa nel 2023 che formalizza il reciproco impegno alla costruzione di sinergie sempre più efficaci, volte ad aumentare la qualità e la tempestività nella raccolta dei dati relativi al contesto scolastico cittadino e alla successiva redazione di un documento annuale che, attraverso un contributo scientifico universitario, ne restituisca un’analisi quali quantitativa in grado di approfondirne il significato. Presenti, inoltre, per l’Amministrazione comunale l’assessora alle Politiche Sociali Rosita Viola, e Silvia Bardelli, dirigente del Settore Politiche Educative e Istruzione.

Il report è stato redatto da un équipe dell’Università Cattolica del sacro Cuore coordinata dal professore Pierpaolo Triani ordinario di Pedagogia generale e sociale e di cui hanno fatto parte Cristina Lisimberti e Gianluca Battilocchi, che ha illustrato e commentato i dati contenuti nel report contenente oltre 90 pagine di testo, oltre 80 tabelle, 12 figure, riferite in particolare ai dati di fine novembre 2023 e in parte anche del 2022.

Il report presenta la stessa struttura della prima edizione, con una parte dedicata a uno sguardo sulla popolazione scolastica e l’offerta formativa, nella seconda approfondimenti specifici e nel terzo l’orizzonte dell’alleanza educativa.

Cremona tra le città con il più alto tasso di studenti di cittadinanza straniera nati in Italia

Tra le novità rispetto alla prima edizione sono stati presi in esame gli studenti con cittadinanza italiana nati in Italia, differenziano coloro che invece sono nati in Italia ma non hanno cittadinanza, il numero di piani di studio personalizzati, che non riguardano soltanto gli studenti con disturbi dell’apprendimento, ma una raccolta che tiene conto anche di diverse esigenze, i percorsi personalizzati degli atleti di alto livello, che la provincia di Cremona ha in percentuale più elevata rispetto alla media lombarda e italiana, e la richiesta di iscrizione alle scuole durante l’anno scolastico.

“Il rapporto parte dalle dinamiche demografiche – ha spiegato il prof. Triani – è un dato non confortante come si può notare dai dati, con un -6,62% nel comune di Cremona, -5,92% in provincia e -2,08% in regione“.

Tra le curiosità per l’anno scolastico 2023/2024 iscritti a Cremona oltre il 50% degli studenti ha scelto il liceo, il 31,61 gli istituti tecnici e il 17,66 i professionali, frequentati per lo più da studenti che non hanno cittadinanza italiana. La ricerca ha interessato anche il Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti che nella fascia d’età 18-30 anni sono soprattutto donne e in prevalenza maschi nella fascia di età over 40.

Cremona tra le province italiane con la percentuale più alta di alunni di cittadinanza non italiana nati in Italia. Le nazionalità più presenti in provincia, in linea con il dato nazionale, Romania, Albania, Marocco, India, Cina ed Egitto. Nell’approfondimento relativo alla dispersione scolastica è emerso come 4 ragazzi su 10 nelle scuole professionali siano fuori età, rispetto ai dati nazionali, le scuole cremonesi registrano una percentuale di non promossi più alta.

Il report sarà inviato alle scuole e consultabile sul sito del Comune di Cremona.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata