Celestina Villa, assessore al bilancio con la giunta Corada e consigliere comunale di opposizione per anni con Rifondazione Comunista, rientra in politica. L’ultima volta si era candidata nel 2014, nel 2019 ha saltato un turno e adesso rientra con la lista civica “Cremona cambia musica”, la stessa civica che cinque anni fa aveva schierato come candidata sindaca Francesca Berardi.

Stavolta non correrà da sola ma in alleanza con il Movimento 5 Stelle che ha già individuato nella capolista Paola Tacchini il candidato sindaco.

“Bisogna rientrare – spiega Villa – perché ci sono troppi temi caldi da affrontare insieme, e senza perdersi d’animo la lista ha raccolto delle persone che hanno una forte sensibilità ambientalista e che fanno parte dei movimenti sorti ultimamente a Cremona e dintorni: componenti del comitato del biometano, comitato tutela acqua pubblica, persone che hanno lavorato per la riqualificazione dell’ospedale“.

“Ci siamo alleati con i 5 stelle – continua Villa – per l’ analogia degli interessi che abbiamo; è giusto dare più forza e portare avanti e dare voce a chi non condivide quello che sta succedendo a Cremona. Appoggeremo Paola Tacchini (candidato sindaco 5 Stelle) che a Cremona in questi ultimi tempi si è impegnata tantissimo: dalla difesa dell’area donna, al comitato biometano, al movimento per la riqualificazione dell’ospedale e poi sulla questione di Picenengo”. La lista è composta da 21 candidati e i nomi saranno svelati in una conferenza stampa.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata