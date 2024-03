Tre giornate per esporre i lavori di approfondimento compiuti dagli studenti che parteciperanno al Viaggio della Memoria 2024 che partono proprio dal valore del ricordo di quanto accaduto con l’obiettivo di trasmettere testimonianze ed emozioni per tener viva la storia anche tra le giovani generazioni che non l’hanno vissuta.

All’ultimo appuntamento sono stati illustrati i lavori di due scuole cremonesi e altrettante di Crema. Il Torriani ha presentato uno studio per smontare le “bufale” sul fascismo partendo da 5 falsi miti, analizzando anche le canzoni dell’epoca e approfondendo il tema di fascismo e legalità.

Il Racchetti Da Vinci di Crema ha realizzato un’installazione che prende ispirazione dal campo di Gonars con un cubo filo spinato e appese lettere che prendevano spunto da testimonianze tratte dal libro di Alessandra Kersevan. All’interno dell’installazione oggetti di uso quotidiano descritti dal libro.

Il liceo scientifico Dante Alighieri di Crema ha percorso la storia della Jugoslavia con foto e immagini dei passaggi salienti del conflitto, dichiarazioni e testimonianze.

Lo Stanga ha mostrato un video che ripercorre i luoghi del percorso che compiranno i ragazzi ad aprile.

Si tratta del 28esimo Viaggio della Memoria per Cremona a cui quest’anno parteciperanno 14 scuole di tutta la provincia, in tutto oltre 400 studenti suddivisi in 9 pullman che partiranno anche da Casalmaggiore e Crema per toccare Gorizia, Lubiana, Redipuglia e Gonars. Tre giorni intensi dal 9 all’11 aprile che verranno raccontati anche dalle voci degli stessi partecipanti attraverso i telegiornali di Cremona1 e un’apposita sezione del nostro sito CremonaOggi.

