Una partita in completa gestione, grazie ad una prestazione di qualità e molto ordinata. La Cremonese torna al successo in campionato, con l’autogol di Maiello e la rete di Collocolo a decidere l’incontro di Bari. Per i pugliesi in gol, allo scadere, Edjouma.

Davanti agli oltre 17 mila spettatori del San Nicola, la partita si apre subito con un episodio decisivo: ottimo fraseggio tra Majer e Tsadjout, la palla finisce a Sernicola che mette in mezzo e colpisce in pieno Maiello, che con la deviazione batte il suo portiere, portando in vantaggio i grigiorossi. Dopo due minuti la reazione dei padroni di casa con Maita che serve in profondità Diaw, l’ex Modena calcia di collo pieno, trovando però la super risposta di Jungdal. All’8′ sponda di testa di Tsadjout che trova al limite Vazquez, il Mudo calcia di prima, ma la conclusione è debole e viene bloccata da Brenno. Al 22′ angolo corto di Majer che libera al tiro Johnsen, ma il suo tiro a giro termina alto. Poco dopo palla tesa di Sibilli, Morachioli in scivolata colpisce con la punta, ma la palla sfiora il palo.

Dopo aver ricevuto i fischi del San Nicola a fine primo tempo, i ragazzi di Iachini aggrediscono subito gli avversari nella ripresa. Al 52′ Di Cesare calcia, Jungdal respinge, si alza una pericolosissima parabola verso la linea di porta sulla quale svetta Tsadjout che mette in corner, salvando un gol praticamente già fatto. Al 66’ è però la Cremo a trovare la via del gol: azione di sfondamento di Tsadjout che mette in mezzo, Collocolo da pochi passi non sbaglia e sigla il raddoppio grigiorosso. Al 73′ clamorosa accelerazione di Falletti che si fa tutto il campo palla al piede e calcia nell’area di rigore avversaria, il suo tiro però viene respinto di petto da Brenno. In pieno recupero il Bari la riapre: Ghiglione respinge di testa, Edjouma calcia al volo e batte Jungdal. E’ però l’ultima emozione del match che consegna i tre punti, più che meritati, ai grigiorossi.

Grazie a questo successo la Cremonese torna momentaneamente seconda, a -6 dalla capolista Parma, a +1 sul Como e +2 sul Venezia, in attesa ovviamente che le dirette concorrenti scendano in campo tra domani e domenica. Prossimo impegno per i ragazzi di Stroppa sabato 13 aprile alle 14 allo Zini contro la Ternana.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata