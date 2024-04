Il prossimo 24 aprile riaprirà l’aeroporto del Migliaro. Si è infatti concluso l’iter autorizzativo da parte degli enti competenti. Questo periodo di chiusura è stato necessario per riaprire la pista dopo i lavori di allungamento, ma si sono poste le basi per impostare il progetto che nei prossimi mesi porterà alla certificazione degli 800 metri, come auspicato da almeno 50 anni.

Nel frattempo, dal 24 aprile tutti i fruitori dell’aeroporto potranno tornare a utilizzare le strutture e a volare, come sempre, in piena sicurezza. In questi due mesi la priorità è stata la salvaguardia di tutte le associazioni, realtà economiche e posti di lavoro che gravitano intorno alla struttura.

L’Aero Club Cremona, in una nota, ha voluto ringraziare gli addetti e i tecnici per il lavoro svolto, così come un ringraziamento particolare è andato ai funzionari e ai dirigenti di Enac che hanno consentito la riapertura in tempi contenuti.

