“Nei cinque anni in cui ha ricoperto la carica di consigliere comunale abbiamo apprezzato la competenza la serenità e la forza di Daniele Villani, uomo che ha deciso di offrire alla comunità il suo grande spessore umano”. Lo scrivono in una nota il sindaco, il presidente del Consiglio, la giunta e il segretario generale del Comune di Cremona nel ricordare la figura del noto medico geriatra e consigliere del Pd per il Comune di Cremona.

“I suoi interventi in Consiglio Comunale, sempre precisi e misurati, hanno dato indirizzi di grande interesse all’Amministrazione comunale e questo connubio che in Daniele viveva, di competenza e pacatezza, ha fatto sì che anche la minoranza abbia sempre apprezzato i suoi sforzi.

Ha aiutato con straordinaria competenza a costruire progetti innovativi in particolare nell’ambito della longevità in cui la sua professionalità è ed è stata così apprezzata in città. I suoi occhi carichi di gioia, la sua voce comprensiva e la sua tenacia, resteranno segni indelebili di questa consiliatura”.

Cordoglio per la scomparsa di Villani anche da parte del consigliere comunale Maria Vittoria Ceraso: “Con grande dispiacere”, ha scritto in una nota, “ho appreso la notizia della scomparsa del dr. Villani. Lo ricordo con stima e apprezzamento per i suoi interventi, sempre di spessore, in Consiglio Comunale e per il contributo significativo e appassionato che ha dato su vari studi e progettualità relativi alla popolazione anziana”.

