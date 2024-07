Non si fermano gli episodi di violenza in città: una nuova lite tra un gruppo di stranieri è scoppiata ieri sera poco dopo le 22 in corso Garibaldi. Prima è cominciata un’accesa discussione per futili motivi, discussione poi degenerata in una vera e propria aggressione, con botte, calci e pugni. Qualcuno è riuscito a dare l’allarme e sul posto sono intervenute le pattuglie della Questura. All’arrivo degli agenti della Squadra Volante la maggior parte si era già allontanata. Solo due persone sono state individuate ed identificate.

Poco più tardi, altri due stranieri che avevano partecipato alla lite si sono presentati negli uffici di via dei Tribunali per chiedere l’intervento del 118. Per loro, ferite lievi. Agli agenti il compito di ricostruire i motivi e la dinamica dell’aggressione. Sempre in corso Garibaldi, qualche giorno fa, nella notte tra il 22 e il 23 luglio, era scoppiata un’altra rissa tra stranieri. In quel caso, l’uomo che aveva chiesto l’intervento della polizia, un 49enne, non aveva riportato ferite e aveva rifiutato il trasporto in ambulanza al pronto soccorso.

Risse, aggressioni e regolamenti di conti che rilanciano il “nodo” della sicurezza in città, non solo nel centro storico. Uno degli ultimi episodi si era verificato nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio all’intersezione tra via Palestro e via Dante, dove un gruppo di quattro stranieri, tutti con precedenti di polizia, aveva dato vita ad una rissa. Questa volta, però, i motivi del contendere erano di natura professionale. A discutere, prima a parole, e poi passando alle vie di fatto, quattro parrucchieri pakistani di età compresa tra i 30 e i 40 anni che si erano azzuffati per motivi di concorrenza, comprese questioni di debiti e crediti.

E poi la maxi rissa scoppiata la sera del 13 luglio sabato sera in piazza Roma dove due bande rivali si erano fronteggiate a mani nude e, da quanto riferito da un testimone, anche a colpi di bottigliate. Qui le indagini sono seguite dai carabinieri. Secondo il testimone, all’arrivo dei militari, i protagonisti della rissa si erano già dileguati. Un gruppo si era diretto verso via Solferino, mentre un altro si era spostato in direzione della Galleria XXV Aprile.

Sara Pizzorni

