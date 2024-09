Per le elezioni provinciali del prossimo 29 settembre il centrodestra punta tutto sul nome di Alberto Sisti. Consigliere comunale a Castelvisconti dal 1985, Sisti è stato eletto per la prima volta sindaco nel 1990, veste che ha mantenuto per due mandati consecutivi.

Dopo un periodo in opposizione, nel 2009 è stato rieletto come primo cittadino, ruolo che mantiene ancora oggi. Dal 2014 è inoltre consigliere provinciale.

Facente parte del coordinamento di Forza Italia, è stato scelto dai partiti di centrodestra per sfidare il candidato del centrosinistra Roberto Mariani.

Il servizio di Andrea Colla

