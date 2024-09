Dopo anni di “nulla di fatto” qualcosa sembra finalmente muoversi in merito all’ex sanatorio di Toscolano Maderno, di proprietà della Provincia di Cremona. L’ente ha infatti intrapreso una trattativa privata con una importante società immobiliare per la vendita della struttura. Negli ultimi anni il complesso è andato all’asta diverse volte, ma senza successo, tanto che il prezzo di acquisto era sceso a poco meno di 9 milioni di euro, a fronte dei 13,8 iniziali.

L’immobile fu donato alla Provincia negli anni 80 dal Consorzio antitubercolare di Cremona a seguito della dismissione dell’Ospedale. Dal 1999 è stato concesso in comodato d’uso alla fondazione Sospiro che ha effettuato anche importanti interventi di manutenzione straordinaria. In seguito, non essendoci un interesse nella gestione dell’immobile con l’assenso di Regione Lombardia si è tentato più volte, invano, l’alienazione.

Ora la Provincia ha in corso la procedura con un soggetto fortemente interessato all’acquisto, per poi ampliare l’immobile e la sua trasformazione in struttura alberghiera.

Si parla di un incasso attorno ai 9 milioni di euro destinati però alle casse di Regione Lombardia come fu stabilito negli atti di donazione, mentre resteranno alla provincia le spese sostenute per l’alienazione dell’immobile.

“Abbiamo lavorato assiduamente fino a trovare, negli anni, molti interessati, ma pochi che avevano fatto concreti passi in avanti. Ora la soluzione è all’orizzonte, grazie proprio ad un importante investitore privato” ha precisato il presidente della Provincia, Mirko Signoroni. “Dopo diversi anni, quindi, sono fiero di come stanno andando le cose e, sotto la mia amministrazione, insieme agli uffici, abbiamo dato una risposta concreta anche a tale opportunità per tutto il territorio”.

