A dispetto delle aspettative è andata nuovamente deserta la gara per l’acquisto dell’ex sanatorio di Toscolano Maderno, di proprietà della Provincia di Cremona. Nonostante, infatti, un paio di mesi fa sembrava esserci in ballo un possibile acquirente, alla scadenza del 16 ottobre non è stata presentata alcuna offerta. Dunque, si dovrà ricominciare da capo.

L’immobile era stato acquisito nel patrimonio della Provincia di Cremona dall’azienda ospedaliera, ma da quando ha cessato la propria funzione è rimasto vuoto e in disuso.

Più volte l’ente ha cercato di venderlo, abbassando di volta in volta il valore a base d’asta. All’ultima gara, questo era di 8,8 milioni di euro. Un prezzo fortemente decurtato rispetto a quello iniziale, che era di 13,8 milioni di euro, a causa delle numerosissime gare andate deserte.

L’edificio, in stile liberty, conta una superficie, tra aree coperte e non, di quasi 10.000 metri quadri e un parco di pregio. Era stato edificato nei primi del ‘900, nascendo come hotel, ed era stato ristrutturato di recente.

Ora, con l’asta andata di nuovo deserta, il prezzo è destinato a scendere ulteriormente. lb

