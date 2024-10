Code in coda: ad attendere all’ingresso in avvio di secondo giorno di PetsFestival a CremonaFiere, in fila indiana, decine e decine di bipedi e quadrupedi, bagnati da una leggera pioggia. Ma nonostante il maltempo, che ha poi lasciato spazio al sole per un affollato pranzo all’esterno dei padiglioni, l’assalto in piazzale Zelioli Lanzini ha visto protagonisti gruppi di amici e famiglie allargate, con bimbi e animali domestici al seguito.

Così, passeggiando tra le aree del festival del regno animale, ci si imbatte in un pubblico di tutte le età, tra cuccioli di ogni razza, umana compresa. La curiosità inizia dalle prime corsie dedicate ai volatili e ai conigli: un’infilata di gabbie e gabbiette contenenti esemplari pluripremiati ed altri vincitori di simpatia tra carezze e pennichelle.

Più adrenalinica l’area dedicata ai cani, tutti disposti alla coccola e a catturare le attenzioni di bimbi e genitori. Tra dimostrazioni di toelettatura e gare, sfilate e possibilità di acquisto degli accessori più strani, la costante è un tripudio di scodinzolii e una corsa al gadget che spesso diventa rifornimento di cibo per animali domestici.

Palma della zona più colorata va all’area acquario. Dai pesci ai coralli, dai gamberi alle meduse, un’immersione in piccoli mari del mondo. Non mancano poi le esposizioni, tra farfalle e altri insetti. Centrale nel padiglione del PetsFestival è l’area gatti, con un grande palco incorniciato di sedie per assistere ai concorsi di bellezza tra razze popolari e rare. Quasi ogni esemplare ha la propria cuccia, onde evitare stress e overdose di contatti.

A completare il quadro la presenza di cavalli, asinelli e altri piccoli animali, api comprese: un percorso lungo 30mila metri quadri di spazio e oltre 200 espositori da tutto il mondo che rende sempre attrattiva la manifetazione all-pet più grande d’Italia.

